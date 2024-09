Fifa anuncia cidades-sede do Mundial de 2025 que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense; veja quais

A Fifa anunciou neste sábado, 28, as sedes do Mundial de Clubes 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Será a primeira edição da versão ampliada do torneio, disputada a cada quatro anos e com a participação de 32 clubes. A edição de estreia tem três brasileiros garantidos: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Ao todo, 12 cidades vão participar do Mundial. Orlando terá dois estádios, enquanto a final será no MetLife Stadium, em Nova York, marcada para 13 de julho de 2025. O anúncio foi feito por Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante o Global Citizen Festival, evento filantrópico realizado em Nova York para chamar a atenção para a pobreza no mundo. "Esta nova competição da Fifa é o único exemplo real no futebol global de clubes de verdadeira solidariedade e inclusão, permitindo que as melhores equipas de África, Ásia, América Central e do Norte e Oceania enfrentem os poderes da Europa e da América do Sul numa nova e incrível Copa do Mundo que terá um enorme impacto no crescimento do futebol e do talento de clubes em todo o mundo", disse Infantino.

Cidades-sede e estádios do Mundial de Clubes 2025 são divulgados pela Fifa. Foto: Divulgação/Fifa

Confira cidades-sede do Mundial 2025

Miami (Estádio Hard Rock)

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

Nashville (GEODIS Park)

Charlotte (Estádio Bank of America)

Cincinnati (Estádio TQL)

Washington DC (Audi Field)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)

O Mundial de Clubes, em sua nova versão, será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. Das 32 equipes, 30 já estão confirmadas. Os dois restantes virão da atual Copa Libertadores (campeão) e do próprio país-sede, os Estados Unidos. A Fifa planeja realizar a competição com um total de 63 jogos ao longo dos quase 30 dias de evento no mesmo país que receberá a Copa do Mundo, no ano seguinte.

A entidade já definiu que as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro times cada, se enfrentando em turno único. Os dois melhores de cada chave vão avançar às oitavas de final. E o mata-mata será realizado em confronto único até a final, sem a disputa do terceiro lugar.

No início do mês, a Fifa anunciou o logo e o tema musical do Mundial. A marca faz referência à bola e às iniciais do torneio, em inglês, e foi divulgado em vídeo na companhia de “Freed From Desire”, famosa música da cantora italiana Gala.

O logo do torneio é formado pelas letras “C”, duas vezes, e “W”, em referência à “Mundial”, “Clubes” e “Copa”, em inglês (“World”, “Club” e “Cup”). As letras, estilizadas, formam um círculo, formando uma bola de futebol. De acordo com a Fifa, o logo é inspirado na história do futebol e na cultura esportiva. E será usado e adaptado também para as edições seguintes do Mundial.

A Fifa deve anunciar nas próximas semanas o novo troféu, a data do sorteio dos grupos, além da tabela de jogos e venda de ingressos.