Fifa anuncia R$ 5,8 bilhões em prêmios no Mundial de Clubes e receitas para times fora do torneio

“Toda a receita gerada pelo torneio será distribuída aos clubes participantes e por meio da solidariedade dos clubes em todo o mundo, pois a Fifa não ficará com um único dólar. As reservas da Fifa, que estão lá para o desenvolvimento global do futebol, permanecerão intocadas. Ao mesmo tempo, estamos fazendo um investimento recorde de quase US$ 2,3 bilhões no Programa Fifa Forward durante o ciclo 2023-2026, o que significa que até 2026 teremos disponibilizado o valor sem precedentes de até US$ 5,1 bilhões para o desenvolvimento do futebol desde 2016”, completou Infantino.

A entidade anunciou ainda que foi aprovado por unanimidade o Relatório Anual de 2024, incluindo uma meta de receita orçamentária de US$ 13 bilhões entre 2023-2026. Quase 90% investido dessa receita deve ser investida de volta no futebol com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento global do futebol.