Fifa aplicará teto para comissões de empresários e impõe regulamentação a agentes

Empresários de jogadores verão um limite em suas comissões de transferências sob novos regulamentos destinados a trazer transparência ao obscuro negócio de transação de atletas, disse a Fifa nesta sexta-feira. A entidade máxima do futebol vem trabalhando na proposta há anos e anunciou que as novas regras, que também incluem exame e publicação de listas de clientes, começarão a vigorar na próxima segunda-feira.

Os novos regulamentos da Fifa introduzem padrões básicos de serviço para os empresários e seus clientes, incluindo um sistema de licença obrigatório, a proibição de representação múltipla para evitar conflitos de interesse e a introdução de um teto para as comissões dos agentes, tudo com o objetivo de reforçar a estabilidade contratual, protegendo a integridade do sistema de transferências e alcançando maior transparência financeira”, afirmou a Fifa em comunicado.

Fifa implementará regulamentações na atuação dos empresários de atletas. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Os empresários ganharam quase US$ 623 milhões (R$ 3,2 bilhões, na cotação de hoje) em comissões no ano passado, um aumento de 24% em relação a 2021, informou a Fifa em dezembro.

A Fifa espera limitar os excessos de uma indústria que permitiu ao agente Mino Raiola, que morreu no ano passado, ganhar 27 milhões de euros (US$ 29 milhões) da Juventus com o acordo de 105 milhões de euros (US$ 111 milhões) que levou Paul Pogba ao Manchester United em 2016. Raiola recebeu uma soma adicional pelo jogador e seu novo clube.

Mino Raiola foi um dos principais empresários do mundo do futebol. Foto: REUTERS/Albert Gea/File Photo

As comissões dos empresários sobre transferências e salários serão limitadas a 3% ao representar o jogador e 6% se houver representação dupla do atleta e do clube comprador, enquanto os ganhos do agente serão limitados a 10% ao atuar pelo clube vendedor.

A Fifa disse que divulgará as listas de clientes dos agentes, as datas de vencimento de sua representação, bem como os detalhes de todas as transações “incluindo os valores das taxas de serviço pagas aos agentes de futebol”. Os agentes devem passar por um exame para receberam a licença. Haverá um período de transição “antes da obrigação de usar apenas agentes de futebol licenciados e do limite para as taxas dos agentes”, que acontecerá em 1º de outubro, disse a Fifa.

A entidade tratou as novas regras como “um passo marcante para o estabelecimento de um sistema de transferência de futebol mais justo e transparente”.