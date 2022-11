Fifa confirma as atrações do show de abertura da Copa do Mundo do Catar

Publicidade

O mistério acabou. No começo da noite deste sábado, a Fifa oficializou quais serão as atrações do show de abertura da Copa do Mundo do Catar. O sul-coreano Jung Kook, da banda de k-pop BTS, e o cantor catariano Fahad Al-Kubaisi serão responsáveis pela atração antes do jogo entre Catar x Equador, o único do dia.

“O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão. O futebol permite nos unir como uma única tribo, e a Terra é a tenda em que todos nós vivemos”, informou a Fifa sobre a cerimônia. As aberturas de Copas do Mundo são bem mais modestas do que as dos Jogos Olímpicos.

O show acontecerá no estádio Estádio Al Bayt, local da primeira partida do Mundial. O evento está marcado para começar às 11h40, pelo horário de Brasília, e terá duração de 30 minutos, de acordo com a organização. O cenário será montado e desmontado muito rapidamente para que a festa não atrapalhe o início da primeira partida do Mundial.

A partida entre Catar x Equador, que abre a Copa do Mundo de 2022, terá início às 13h. É tradição que a seleção do país-sede faça o primeiro jogo da competição. Por isso a Fifa antecipou da data de abertura em um dia. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o anfitrião não perdeu seu jogo de estreia. O Equador chegou ao Catar desbancando na América do Sul rivais como Chile e Colômbia.

O Grupo A da Copa do Mundo ainda tem Senegal e Holanda, que se enfrentam nesta segunda-feira.