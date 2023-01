Fifa confirma datas do Mundial de Clubes com Flamengo e Real e marca sorteio para 13 de janeiro

A Fifa confirmou nesta quarta-feira que o Mundial de Clubes 2022 será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos, ainda sem detalhar as cidades nas quais as partidas serão realizadas. A entidade também informou que marcou para o dia 13 de janeiro o sorteio do chaveamento do torneio que terá a participação de Flamengo e Real Madrid. Ambos entram direto nas semifinais, marcadas para os dias 7 e 8, mas ainda não foi definido o data específica em que cada um joga.

O Mundial começou em 1ª de fevereiro, quando o time egípcio Al-Ahly, representante da África, e a equipe australiana Auckland City, campeã da Liga dos Campeões da Oceania, se enfrentaram na fase preliminar. Aquele que se classificar avança para a segunda fase. A partir daí, os confrontos dependem do resultado do chaveamento. Os dois jogos da segunda fase serão disputados no dia 4 de fevereiro.

Leia também Oi, ‘Sumida’! Conheça o reforço do Flamengo para sua equipe de natação juvenil

Real Madrid, de Benzema, estreia apenas na semifinal do Mundial de Clubes Foto: Pablo Garcia / AP

Al Hilal, Seattle Sounders e Al Wydad já estão garantidos nesta etapa. O Al Wydad, do Marrocos, é o atual campeão da Liga dos Campeões da África, mas entrou no Mundial como representante do país-sede, por isso o vice-campeão africano Al-Ahly também entrou no Mundial. O Al Hilal, da Arábia Saudita, representa a Ásia, pois foi campeão da Liga dos Campeões do continente em 2021 - a edição 2022 termina apenas em maio. Já o Seattle Sounders, dos EUA, é o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.

Os dois times que passarem da segunda fase serão os adversários de Flamengo e Real Madrid nas semifinais marcadas para 7 e 8 de fevereiro. Tanto a disputa quanto o terceiro lugar serão disputados no dia 11. A diretoria do Flamengo informou, na terça-feira, durante a apresentação do técnico Vítor Pereira, que planeja viajar para o Marrocos no dia 2. A expectativa é que o time jogue em Rabat ou Tânger.

Confira as datas do Mundial de Clubes: