Fifa estuda realizar Copa do Mundo com 64 seleções em 2030 para celebrar os 100 anos do torneio

A Copa do Mundo de 2030 pode se tornar a recordista de seleções participantes, desbancando 2026, que já terá número diferenciado de países com o aumento de 32 para 48 e será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa recebeu “recomendação” para realizar a competição que completa 100 anos de história dos Mundiais com 64 representantes e parece ter gostado da ideia.

O New York Times revelou que Ignacio Alonso, delegado do Uruguai, foi quem fez a sugestão a Gianni Infantino por causa da data histórica, no fim de reunião online da entidade nesta quarta-feira. O presidente da entidade teria demonstrado entusiasmo com a proposta, a qual analisará com carinho.

Fifa estuda ampliar ainda mais o número de participantes da Copa do Mundo a partir de 2030. Foto: Noah K. Murray/AP

PUBLICIDADE Primeiro campeão mundial, em 1930, o Uruguai será um dos países do continente a receber uma partida inaugural justamente para a comemoração do centenário das Copas do Mundo. Argentina e Paraguai também terão um jogo. Depois, a competição será dividida entre Espanha, Marrocos e Portugal. De acordo com a publicação, três pessoas que participaram da reunião com a Fifa revelaram um silêncio incrédulo total dos demais delegados de confederações de todo o planeta. Mas de um entusiasmo por colocarem mais e novos representantes na disputa da principal competição do futebol mundial.

“A proposta deve ser analisada mais de perto”, teria informado Infantino, de acordo com os delegados ouvidos pelo New York Times. Benefícios políticos e financeiros serão analisados antes da tomada de uma decisão, que não deve demorar. Há um conselho geral da Fifa pré-agendado para o começo de 2026 onde serão definidos a Copa do Mundo Feminina de 2028 e a criação da Copa das Campeãs.