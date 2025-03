Fifa irá redistribuir arrecadação com o Mundial e planeja dar R$ 1,4 bi a clubes não participantes

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) vai redistribuir todo o dinheiro arrecadado com o Mundial de Clubes aos participantes e outras equipes que ficaram de fora do torneio. Ao todo, a entidade irá pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) às equipes que vão jogar a competição nos Estados Unidos, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

A entidade também prevê distribuir cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bi) aos times não participantes em todo o mundo por meio de um fundo de solidariedade global. Assim como as premiações do torneio, os valores também destinados aos clubes ausentes do Mundial também serão provenientes das receitas do torneio. Cerca de US$ 150 milhões já estão garantidos, e o objetivo é conseguir mais US$ 100 mi.

Nesta quarta-feira, a Fifa anunciou a aprovação por unanimidade o Relatório Anual de 2024, incluindo uma meta de receita orçamentária de US$ 13 bilhões para o período entre 2023 e 2026. O Mundial de clubes da Fifa será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O evento é considerado um teste para a realização da Copa do Mundo no próximo ano, que também terá como sedes México e Canadá.

Por causa do Mundial de Clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai pausar o Campeonato Brasileiro no meio do ano, e estender a competição até 21 de dezembro. Vale ressaltar que o campeão da Libertadores de 2025 estreia na Copa Intercontinental da Fifa no dia 10 do mesmo mês.