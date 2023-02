Fifa define número de vagas por continente para Mundial de clubes com 32 participantes

Em decisão aprovada de forma unânime nesta terça-feira, o Conselho Técnico da Fifa definiu a alocação de vagas para a disputa do novo Mundial de Clubes, que terá uma nova versão e contará com 32 equipes. Com este novo formato definido, a competição será disputada entre os meses de junho e julho de 2025.

De acordo com a entidade que comanda o futebol, a decisão foi tomada com base em um conjunto de métricas e critérios objetivos para se chegar ao modelo desejado pelos organizadores.

Real Madrid comemorou o título do Mundial de Clubes na edição deste ano. Foto: Mohamed Messara/ EFE

Pela divisão, a Uefa será a confederação com direito ao maior número de integrantes: 12. A Conmebol, que representa a América do Sul, terá seis inscrições. A Concacaf (América Central) a AFC (Confederação Asiática de Futebol) e a CAF (Confederação Africana de Futebol) vão ter direito a quatro vagas. Completando o total de 32 times, a Oceania e o país-sede terão um candidato no torneio.

Esta nova versão do Mundial de clubes não terá sede definida e vai ter a mesma periodicidade de uma Copa do Mundo de seleções. Ou seja, será disputada de quatro em quatro anos.

Já sobre o Mundial de clubes correspondente à temporada 2023, a fórmula de competição não terá nenhum tipo de alteração em relação à tabela que tem sido cumprida nos últimos anos. O torneio segue o estilo atual e contará com a presença de sete clubes. O local também já está definido. A Arábia Saudita vai ser o palco da disputa e o campeonato vai ser realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro. Esse mesmo modelo será repetido ao final de 2024.