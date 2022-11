Fifa abre processo disciplinar contra Equador por ‘cânticos ofensivos’ na Copa

Publicidade

O Equador pode ser a primeira seleção punida pela Fifa na Copa do Mundo do Catar. A entidade abriu um processo disciplinar contra a Federação Equatoriana de Futebol por causa de cânticos ofensivos de seus torcedores durante a vitória por 2 a 0 sobre os donos da casa, na última quinta-feira. Na nota, não está explicado qual seria o conteúdo desses possíveis insultos.

A Fifa enquadrou o Equador no artigo 13 (ofender a dignidade ou a integridade de um país, de uma pessoa ou de um grupo com palavras desrespeitosas, depreciativas, discriminatórias ou injuriosas). A punição prevista é de multa de “pelo menos” R$ 112 mil, além da perda de um mando de jogo, que seria pago nas Eliminatórias.

Torcedor do Equador com o cabelo pintado com as cores do país no duelo de estreia contra o Catar. Foto: REUTERS / REUTERS

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, o único cântico dos torcedores do Equador que chamou a atenção foi quando eles pediram a liberação da cerveja, que teve sua venda proibida no país durante a realização da Copa do Mundo.

Enquanto aguarda o processo disciplinar, o Equador foca no duelo contra a Holanda, marcado para esta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. No mesmo dia, às 10h, o Catar pega o Senegal, pelo mesmo Grupo A.

O Equador divide a liderança do Grupo A com a Holanda, que estreou derrotando o Senegal por 2 a 0. Ambos têm três pontos.