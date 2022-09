Fifa promete shows de artistas renomados em Fan Fest única na Copa do Catar

A Fifa prometeu nesta quarta-feira que o Catar receberá shows internacionais de artistas renomados durante a Copa do Mundo, entre novembro e dezembro. As atrações, ainda não definidas, irão se apresentar no Fifa Fan Festival, evento único que substituirá as famosas fan fests das edições anteriores, que eram distribuídas em diferentes pontos dos países sede.

De acordo com a entidade, o evento será realizado no Parque Al Bidda, em Doha, e terá “concertos estrelando os principais artistas globais e locais”, distribuídos ao longo dos 29 dias de Copa. No mesmo local, os torcedores poderão assistir aos jogos em telões gigantes. A comercialização de bebidas alcoólicas só será realizada depois das 18h30.

Outro plano da Fifa é organizar partidas de futebol com ex-jogadores para entreter os mais de 1 milhão de visitantes esperados no país árabe durante a realização de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Além disso, serão instaladas estações para disputa de jogos de videogame. Todo o conceito do Fifa Fan Festival deve ser levado para outros países, ainda não anunciados pela organização.

Aos poucos, Catar vai entrando no clima da Copa do Mundo Foto: Karim Jaafar/ AFP

As fan fests foram inauguradas na Copa de 2006, na Alemanha, e continuaram sendo realizadas nas edições seguintes (África do Sul, Brasil e Rússia). No Catar, o formato adotado é diferente, concentrando tudo em único local, porque trata-se do menor país a sediar o torneio mundial de futebol. Não à toa, acomodará 24 das 32 seleções participantes em um raio de 10 km dentro de seu território, nas redondezas da capital Doha e seus subúrbios

A Fifa trata a Copa do Mundo do Catar como “mais compacta” desde a edição inaugural, em 1930. As equipes chegarão às bases, chamadas pela organização de Tem Base Camp Hotel (TBCH), ao menos cinco dias antes da primeira partida, com a esperança de estender a estadia para 33 dias, duração da competição para as seleções que chegarem à final.