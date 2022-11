Fifa libera itens de arco-íris e protestos contra o Irã nos estádios da Copa

A Fifa deu uma garantia pública nesta quarta-feira de que itens de arco-íris, que representam a causa LGBT+, e faixas de apoio aos protestos no Irã serão permitidos nos estádios da Copa do Mundo do Catar. O anúncio ocorre um dia após a eliminação da seleção iraniana do Mundial, em derrota para os EUA.

Durante a disputa da Copa, as equipes de segurança apreenderam itens com cores do arco-íris e slogans como “Mulheres”, “Vida” e “Liberdade” para impedi-los de entrar nos estádios. Na partida Portugal x Uruguai, um torcedor foi preso após invadir o campo, usando camiseta e carregando um panfleto relacionados a estes temas. Até um jornalista brasileiro com a bandeira do Estado de Pernambuco teve o apetrecho tirado de suas mãos porque agentes catarianos confundiram os desenhos e as cores, achando que tivesse a ver com o movimento LGBT+.

Torcedores da Bélgica exibem camisa da campanha One Love, em apoio à comunidade LGBT+. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Um torcedor americano foi detido durante partida entre Estados Unidos e Irã, válida pela Copa do Mundo de 2022, por usar uma braçadeira de arco-íris. O homem, que assistia a partida no estádio Al Thumama, foi conduzido para fora da arquibancada pela segurança da arena.

Na primeira semana da Copa, sete times europeus, incluindo o País de Gales, perderam o direito de usar braçadeiras multicoloridas “One Love” durante as partidas da Copa do Mundo e alguns torcedores reclamaram que não podiam trazer itens com as cores do arco-íris para dentro dos estádios.

A partida entre Irã e Estados Unidos na terça-feira foi marcada por emoção entre os torcedores iranianos, alguns dos quais vieram ao Catar não apenas para apoiar sua equipe, mas também para manifestar sua contrariedade com o momento pelo qual passa o país, usando faixas e bandeiras de protestos. Essas manifestações foram liberadas.

“A Fifa está ciente de que alguns incidentes ocorreram porque alguns itens não foram permitidos nos estádios”, disse a entidade, em comunicado nesta quarta-feira. “A Fifa recebeu garantias das autoridades de que os comandantes das instalações foram informados com relação às regras e regulamentos acordados para a Copa. A Fifa continua a trabalhar em estreita colaboração com o país anfitrião para garantir a plena implementação de regulamentos relacionados e protocolos acordados”, completou o comunicado, sem explicar se outros itens mais relacionados à política mundial será permitido nos jogos.