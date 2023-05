Fifa quer ‘ofertas justas’ e ameaça vetar transmissão da Copa do Mundo Feminina na Europa

O presidente do órgão regulador global do futebol criticou duramente as emissoras europeias por não atenderem às exigências da Fifa por taxas de direitos televisivos significativamente mais altas para a Copa do Mundo Feminina deste verão na Austrália e Nova Zelândia. Se as ofertas não melhorassem, ele ameaçou, as partidas do torneio não seriam televisionadas em muitos dos maiores mercados da Europa.

“É nossa obrigação moral e legal não subestimar a Copa do Mundo Feminina da Fifa”, disse o presidente Gianni Infantino em uma aparição na Organização Mundial do Comércio em Genebra. “Portanto, se as ofertas continuarem a não ser justas, seremos forçados a não transmitir a Copa do Mundo Feminina para os cinco maiores países europeus”, acrescentou. Esse grupo inclui Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália - todos os quais terão times para o torneio.

Desfiando números não verificáveis, Infantino classificou as ofertas pelos direitos da Copa do Mundo como “um tapa na cara” não apenas para as jogadoras da competição, mas para as mulheres em geral.

Os comentários intensificaram uma briga que Infantino abriu no ano passado, quando ele e a Fifa rejeitaram as ofertas iniciais pelos direitos do campeonato feminino de vários países por considerá-las muito baixas. Na época, ele enquadrou a batalha como justa e, desde então, se posicionou como um campeão do futebol feminino, aumentando a premiação em dinheiro para o torneio deste ano e prometendo igualá-lo com a Copa do Mundo masculina até 2027.

Mas ele precisará de centenas de milhões de dólares de emissoras e patrocinadores para cumprir essas promessas, e sua ameaça de que os jogos não sejam transmitidos na Europa - um dos principais impulsionadores do crescimento do futebol feminino - traz sérios riscos.

Gianni Infantino quer propostas justas para liberar transmissão dos jogos da Copa do Mundo para países europeus Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Faltando pouco mais de dois meses para o início do torneio na Austrália e Nova Zelândia e poucos sinais de acordo, a disputa corre o risco de ofuscar o maior Mundial Feminino até então. A Fifa expandiu o evento para 32 times pela primeira vez como um sinal de seu compromisso com o crescimento do futebol feminino, e aumentou o prêmio em dinheiro para as jogadoras e o dinheiro de apoio para as equipes participantes para US$ 150 milhões (R$ 750 milhões), um aumento de cinco vezes em relação ao último torneio, que foi realizado na França em 2019.

Infantino esperava que grande parte desse compromisso fosse financiado por taxas de direitos mais altas de emissoras internacionais. Mas em uma repreensão às empresas de mídia tanto no sorteio da Copa do Mundo em Auckland no ano passado quanto na reunião anual da Fifa em março em Ruanda, ele disse que não era o caso. Cada vez que tocava no assunto, ele atacava as empresas de televisão por não pagarem mais por um produto que, segundo ele, os números da audiência provaram ser cada vez mais populares.

Com pouco movimento desde então, ele adotou uma linha ainda mais dura em seus últimos comentários. “Apelo, portanto, a todos as jogadoras, torcedoras, dirigentes do futebol, presidentes, primeiros-ministros, políticos e jornalistas de todo o mundo para se juntarem a nós e apoiarem este apelo por uma remuneração justa do futebol feminino”, disse Infantino, repetindo suas declarações sobre sua conta no Instagram. “As mulheres merecem. Tão simples como isso.”

Embora o futebol feminino nos Estados Unidos (onde existe um acordo de TV) e na Europa tenha desfrutado de maior investimento e audiência nos últimos anos, os números até mesmo para seus maiores jogos são significativamente mais baixos do que para jogos de futebol masculino comparáveis e partidas menos atraentes às vezes lutam para atrair o público até mesmo no estádio.

As emissoras também parecem estar adotando uma postura cautelosa ao atribuir um valor aos direitos da Copa do Mundo Feminina que nunca estiveram no mercado. Este ano é a primeira vez que a Fifa dissocia o torneio feminino do masculino; anteriormente, os direitos das mulheres eram incluídos como um extra na licitação pelos direitos masculinos da Copa do Mundo.

Reconhecendo que jogar o torneio na Austrália e na Nova Zelândia pode ser um fator para as emissoras da Europa, Infantino disse, no entanto, que as quantias atualmente oferecidas para a disputa são uma fração do que a Fifa considera seu verdadeiro valor.

Ele observou que, embora os números de audiência do torneio feminino sejam de 50% a 60% dos da Copa do Mundo masculina, os valores oferecidos para os jogos femininos foram muito menores do que isso: somente na Europa, disse, eles eram “20 a 100 vezes menor do que na Copa do Mundo da Fifa masculina.”

“Enquanto as emissoras pagam US$ 100/200 milhões pela Copa do Mundo da Fifa masculina”, disse Infantino, “elas oferecem apenas US$ 1/10 milhões pela Copa do Mundo Feminina. Isso é um tapa na cara de todas as grandes jogadoras da Copa e, na verdade, de todas as mulheres do mundo.”

Tem havido um interesse substancial no futebol feminino na Grã-Bretanha, o maior mercado da Europa, que atingiu o pico quando a Inglaterra venceu a Alemanha e conquistou o campeonato europeu em casa no ano passado. A final foi disputada em um Estádio de Wembley lotado e assistida por mais de 17 milhões de pessoas na televisão - a maior audiência para um jogo feminino televisionado na Grã-Bretanha. O número da final representou 35% da audiência global total do jogo, segundo dados do órgão regulador do futebol europeu.

Os mesmos dados destacam como certos jogos do futebol feminino em determinados mercados atraem grandes audiências, mas também destacam as preocupações das emissoras sobre a exibição de números de partidas que não apresentam times ‘premium’ em um torneio que contará com mais confrontos do que nunca.

De acordo com reportagens da mídia, a BBC e a ITV - as duas principais emissoras britânicas - ofereceram cerca de 9 milhões de libras (US$ 11,2 milhões) pelos direitos da Copa do Mundo, o valor mais alto entre as emissoras europeias. A oferta da Itália é de cerca de US$ 1 milhão.

A incapacidade da Fifa e das emissoras de chegar a acordos de direitos nos próximos dois meses não significa necessariamente que os jogos estarão indisponíveis para os torcedores na Europa. Dirigentes da Fifa já falaram sobre possíveis alternativas, incluindo transmitir os jogos em sua própria plataforma de streaming ou no canal da Fifa no YouTube. Tal movimento traria seus próprios riscos, no entanto, reduzindo o número de visualizações e a receita de um evento - e um esporte - que a Fifa tem o compromisso declarado de aumentar.