Jogos de Argentina, França e Alemanha despertam mais repercussão nas redes sociais; veja quais foram

A Fifa revelou os três jogos da Copa do Mundo que mais geraram repercussão nas redes sociais e nas plataformas da entidade. A partida que mais movimentou o público foi a vitória da França por 3 a 1 diante da Polônia, nas oitavas de final, com direito a atuação de gala de Kylian Mbappé. O jogo, em especial, gerou um engajamento de 1,95 milhão.

A Polônia é a maior envolvida quando se trata de engajamento. A equipe de Lewandowski e companhia esteve presente no segundo jogo com mais interações dos torcedores nas redes sociais. O duelo, em questão, foi diante da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos, no 974 Stadium, e gerou um engajamento de 1,87 milhão. Na ocasião, os poloneses poderiam eliminar os argentinos, mas perderam por 2 a 0. Messi foi um dos destaques.

O terceiro lugar ficou para o confronto entre Alemanha e Costa Rica. Em um jogo de duas viradas, os alemães venceram por 4 a 2, mas acabaram eliminados da Copa do Mundo, assim como os costa-riquenhos. O engajamento gerado na partida, realizada no Al Bayt, foi de 1,49 milhão.

O duelo entre França e Polônia gerou um engajamento de 1,95 milhão. Foto: Luca Bruno/AP

A entidade revelou também alguns momentos, além das partidas, que chamaram a atenção dos torcedores, a exemplo dos torcedores e jogadores do Japão limpando a tribuna do estádio e o vestiário após o jogo contra a Alemanha, a nomeação de Stephanie Frappart como árbitra do duelo entre Costa Rica e Alemanha, além da cerimônia de abertura.

Veja os dados nas plataformas digitais da Fifa:

- Tráfego: Durante a fase de grupos e as oitavas de final, houve 156 milhões de torcedores no FIFA.com, FIFA+ e aplicativos licenciados pela Fifa. Os usuários ativos diários de 2022 são 22 milhões, um aumento de 22% em relação a 2018.

- Registros: Mais de 4 milhões de registros no FIFA+ durante a Copa do Mundo até o momento, com mais de 15 milhões de novos usuários registrados desde o lançamento em abril.

- Social: 135 milhões de seguidores nas plataformas sociais - mais de 15 milhões de crescimento desde o início da Copa do Mundo, com Fifa no YouTube ultrapassando agora 16 milhões de seguidores para torná-lo o maior canal de futebol na plataforma.

- Social: o hub de pesquisa da Copa do Mundo da marca FIFA+ no TikTok já teve mais de 50 milhões de visitantes desde o primeiro dia de jogo, com 5,4 milhões de seguidores adicionados somente em novembro.

- No Stadia: vídeo no TikTok teve mais de 150 milhões de visualizações.

- Fantasy: quase 2 milhões de usuários se inscreveram e jogaram as ligas Fantasy.