Fifa silenciou protestos contra a Copa no Catar, mas pode enfrentar mais críticas este ano

Apenas quatro meses depois de permitir que uma discussão pública sobre as braçadeiras com as cores do arco-íris ofuscasse o início da Copa do Mundo no Catar, o órgão dirigente do futebol mundial enfrenta questões semelhantes sobre se as jogadoras poderão expressar apoio aos direitos dos homossexuais na Copa do Mundo de Futebol Feminino este ano. É uma briga que todos os envolvidos concordaram que não deveria acontecer novamente.

Atingido por uma forte reação pública e interna em novembro, quando os líderes do futebol barraram o plano de usar braçadeiras em prol de uma campanha de justiça social e ameaçaram suspender os jogadores participantes, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse em março que os eventos no Catar deixaram lições. Tentando evitar uma nova desavença com algumas das melhores jogadoras do mundo em seu próprio campeonato, Infantino prometeu que uma solução estaria em vigor antes da abertura da Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia, em 20 de julho.

No entanto, mesmo oferecendo essas garantias, a Fifa já havia encontrado uma nova maneira de irritar tanto suas jogadoras quanto seus parceiros. Sem consultar os organizadores da Austrália ou da Nova Zelândia, a instituição quase concordou com um patrocínio que tornaria a Arábia Saudita, por meio de sua marca de turismo Visit Saudi, um importante patrocinador do torneio feminino. A colaboração teria feito com que dezenas de jogadoras homossexuais entrassem em campo para jogar em estádios que anunciariam viagens para um país que não reconhece relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e onde a homossexualidade continua sendo crime.

Torcedor invadiu o gramado com a bandeira LGBT durante jogo da Copa no Catar. Foto: Kirill Kudryavtsev/ AFP

Foi somente após semanas de silêncio, negociações de crise nos bastidores e repreensões públicas de autoridades de ambas as nações anfitriãs que a Fifa confirmou que o acordo estava morto. Infantino descartou toda a controvérsia como “uma tempestade em copo d’água”. Para outras pessoas, foi muito mais do que isso.

“Na liderança, você precisa se posicionar sobre as questões nas quais acredita”, disse James Johnson, CEO da Football Australia, órgão regulador do esporte no país. “Foi uma coisa que nos pegou de surpresa. Conversamos com nossas jogadoras, nossos governos, nossos parceiros. E também tivemos uma boa noção do sentimento geral da comunidade australiana de que esse acordo não estava alinhado com a maneira como enxergávamos o torneio. Então decidimos, junto com a Nova Zelândia, que iríamos bater o pé nessa questão”.

As jogadoras da Austrália ficaram particularmente frustradas com a proposta de patrocínio saudita, disse Johnson, tanto que a situação fortaleceu a atitude da equipe de que o torneio deveria ser usado como uma plataforma para promover os valores que elas defendem. Pelo menos uma jogadora australiana disse que tinha sido instrutiva a decisão da Fifa de levar a Copa do Mundo para o Catar e sua disposição de se curvar às atitudes locais.

“Acho que a última Copa do Mundo, a Copa do Mundo masculina, foi um grande exemplo do que está acontecendo no mundo e de quantas coisas ainda estão erradas”, disse Emily Gielnik, atacante que jogou na seleção feminina da Austrália por mais de uma década.

Emily Gielnik defendeu a seleção australiana no último Mundial. Foto: Eric Gaillard/ Reuters

“Acho que algumas equipes estavam tentando representar isso e, obviamente, jogar a Copa do Mundo naquele país foi muito controverso, por vários motivos. Espero que consigamos incorporar essa lição e ter orgulho de quem somos como pessoa”.

Várias federações que vão levar seleções para o torneio, como as da Inglaterra e da Holanda, dois dos países que mais brigaram com a Fifa por causa das braçadeiras no Catar, mas também potências proeminentes como Estados Unidos e Alemanha, têm um histórico de apoiar as jogadoras e suas causas.

Embora nenhum plano para protestos semelhantes tenha sido divulgado, é menos provável que as jogadoras deem um passo atrás caso a Fifa tente reprimir suas mensagens, como fez no Catar. As equipes que vêm para a Austrália e a Nova Zelândia apresentam algumas das atletas mais famosas do mundo, muitas das quais se sentem à vontade para falar o que pensam sobre a Arábia Saudita ou qualquer outra coisa, encorajadas por sucessos recentes em lutas tão diversas quanto igualdade de remuneração e design do uniforme.

EXPRESSÃO

O esporte feminino, disse Gielnik, está à frente do masculino quando se trata de falar livremente sobre questões sociais, e ela previu que times e jogadoras não hesitarão em aproveitar a oportunidade aberta pela Copa do Mundo.

“Acho que algumas coisas serão controversas”, disse Gielnik, uma das várias jogadoras homossexuais do time das Matildas, como é conhecida a seleção australiana. “Depende do caminho que vamos tomar e do que os outros países vão fazer”.

DESACORDO

Para a Fifa, não foi fácil desistir do acordo com a Visit Saudi. As autoridades sauditas ficaram frustradas com a perda do contrato, parte de um conjunto de patrocínios que a Arábia Saudita havia feito com a Fifa para promover o reino. A Visit Saudi foi adicionada discretamente à lista de patrocinadores da Copa do Mundo do Catar no ano passado e depois do Mundial de Clubes em janeiro, no Marrocos.

Claramente frustrado por ter de mudar os planos e se indispor com a Arábia Saudita, que provou ser um dos principais apoiadores de seus interesses, Infantino repreendeu os críticos da Fifa sobre a pressão para cancelar o acordo com a Visit Saudi para o campeonato feminino. A Austrália, apontou ele, tem importantes vínculos econômicos com o reino.

“Existe um padrão duplo que eu realmente não entendo”, disse Infantino. “Não tem mais contrato, sem problemas. Mas é claro que queremos ver como poderemos envolver patrocinadores sauditas e catarianos no futebol feminino em geral”.

Johnson, o executivo do futebol australiano, e outros responderam que as atitudes em relação à homossexualidade no Golfo eram apenas parte do problema. Em um evento recente organizado pelo Alto Comissariado Australiano em Londres para marcar os 100 dias até o início da Copa do Mundo, os dirigentes falaram sobre como o torneio também deve funcionar como vitrine para promover o turismo para os dois países-sede, apontando outra razão pela qual causou tanta angústia o acordo planejado pela Fifa para destacar o turismo saudita. “Poderia ter sido Visit Finland e ainda assim teria sido um problema”, disse Johnson.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.