Fifa suspende zagueiro por chamar rival sul-coreano de ‘Jackie Chan’

A entidade que comanda o futebol puniu o atleta com dez partidas de gancho. Além disso, o defensor também vai ter de fazer “serviços comunitários e vai passar por treinamento de conduta com uma organização aprovada pela FIFA”, disse o órgão dirigente do futebol em um comunicado nesta terça-feira.

O clube italiano defendeu Marco Curto após o confronto realizado em julho, alegando que o comentário de que Hwang “pensa que é Jackie Chan” não tinha a intenção de ter um tom depreciativo.