Fifa The Best: Messi tem a preferência dos jornalistas de Esportes no Estadão; leia análises

Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema concorrem nesta segunda-feira ao Prêmio Fifa The Best, que irá eleger o melhor jogador de futebol do planeta em 2022. O argentino é mais uma vez favorito e tem a conquista da Copa do Mundo do Catar como principal diferencial na disputa. O craque do Paris Saint-também foi vice-artilheiro e melhor jogador do torneio.

O PSG também é representado na disputa por Mbappé, que vive uma de suas melhores fases na carreira. O francês foi o artilheiro do Mundial do Catar, marcando três gols na decisão, e esbanja bom futebol no Campeonato Francês. Correndo por fora, seu compatriota Benzema foi eleito Bola de Ouro por liderar o Real Madrid na conquista heroica da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Messi tem o título da Copa do Mundo como trunfo para levar o prêmio da Fifa Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Veja análises dos jornalistas do Estadão

Robson Morelli

O que o melhor do mundo precisa ter? Talento, participação decisiva no período avaliado, espírito de grupo, regularidade, conquistas... Quem reúne essas características e algumas mais é Lionel Messi. Mesmo aos 35 anos. Na Copa do Catar, após a derrota para os sauditas na estreia, ele colocou a bola debaixo do braço e ganhou a competição.

Marcius Azevedo

A Fifa considera o período de 8 de agosto de 2021 até 18 de dezembro de 2022 para escolher o melhor do mundo. E é justamente o que aconteceu no último dia considerado pela entidade que apontou o vencedor. Apesar de ter feito uma temporada inferior as de Benzema e Mbappé, Messi conduziu sua Argentina ao título da Copa do Catar e merece ser coroado hoje pela sétima vez.

Glauco de Pierri

Lionel Messi deverá ser coroado nesta segunda-feira, merecidamente, o melhor jogador de futebol do planeta pela sétima vez, um recorde absoluto. Karim Benzema e Kylian Mbappé tiveram ótimos desempenhos em seus clubes e seleções, mas não podem se comparar a Messi, que carregou nas costas a sua seleção na Copa do Catar e foi o protagonista no tri mundial da Argentina.

Ricardo Magatti

Benzema marcou 15 gols na Champions e liderou o Real Madrid no título europeu. Mbappé reina no PSG e já fez muito aos 24 anos, inclusive tem uma Copa na bagagem. Mas nenhum dos dois fez o que Messi protagonizou no Catar. Em sua última participação em Mundiais, ele alcançou a glória eterna com a Argentina. Por isso, vai faturar pela sétima vez o The Best.

Rodrigo Sampaio

Caso a Fifa escolha Lionel Messi como melhor do mundo, não estaria cometendo nenhuma injustiça. O ato heroico da sua mitologia aconteceu justamente em uma Copa do Mundo, emblemática para premiações deste tipo. O The Best engrandecerá escolhendo o argentino, nos fazendo lembrar do craque em seu momento mais fascinante.