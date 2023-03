Filha de Luís Fabiano compra briga da mãe, confirma traição do pai e gravidez de amante

Giovanna Clemente, filha mais velha de Luís Fabiano, usou as redes sociais para comprar a briga da mãe, Juliana Paradela, e confirmar que o pai terá uma outra filha fora do casamento. A jovem de 19 anos também aproveitou para expor a amante do ex-atacante.

“Vim falar que é tudo verdade, meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo, mãe”, escreveu Giovanna Clemente.

Filha d Luís Fabiano confirma que pai terá filho fora do casamento com amante. Foto: Reprodução/Instagram Giovanna Clemente.

A notícia veio à tona nesta quinta-feira, quando Juliana Paradela revelou, por meio de sua conta no Instagram, que o ex-jogador do São Paulo engravidou a amante, em um relacionamento extraconjugal. Além de Giovanna, o casal tem outros dois filhos.

“Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu ex-marido Luis Fabiano com sua amante”, escreveu Juliana, indicando a separação do casal após descobrir a traição.

Antes desta quinta-feira, nada indicava que o casal estava separado. No Instagram de Luis Fabiano é possível encontrar postagens com a sua mulher, mas Juliana apagou todas as publicações que tinha com o atacante na sua conta. “Acabei de dar a notícia (da gravidez) para nossas filhas e família! Parabéns, papai fabuloso”, ironizou, utilizando como referência o apelido que Luis Fabiano recebeu ao longo de sua carreira.

Ídolo no São Paulo, Luis Fabiano encerrou sua carreira em 2021, após série de lesões ao longo dos anos. Além de disputar a Copa do Mundo de 2010 com a seleção brasileira, o centroavante defendeu o Sevilla, da Espanha, e a Ponte Preta antes de se aposentar. No último ano ele acertou com a ESPN para participar de programas como comentarista da emissora.