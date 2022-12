Filha de Pelé posta mensagem ao lado da família: ‘Mais uma noite juntinhos com ele’

Kely Nascimento, uma das filha de Pelé, publicou uma nova foto ao lado da família neste domingo, 25, noite de Natal. A imagem, tirada no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conta com os filhos Edinho e Joshua, a filha Flávia, a esposa de Pelé, Marcia Aoki, e netos do ex-jogador.

Na legenda do post, Kely agradece o atendimento médico e “reconhece o privilégio que é estar em um hospital como o Albert Einstein” e “ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos”.

Leia também Filho de Pelé, que jogou na base do Santos, também visita o pai no hospital

Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou foto ao lado do pai que teve piora clínica e está internado desde o dia 29 de novembro.

“Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal”, disse a filha do Rei. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele”, afirmou.

A saúde de Pelé

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Desde o dia 29 de novembro, ele está internado em São Paulo. Dia 20 do mês passado, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste, que já não tem mais consciência e vive com uma das filhas em Santos. Constantemente, Pelé publica mensagens e agradece o carinho de todos na redes.