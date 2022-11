Filha de Pelé apoia carta aberta de Ronaldo para Neymar: ‘Que triste!’

Kely Nascimento, filha de Pelé, reagiu à carta aberta de Ronaldo Fenômeno em apoio a Neymar, lesionado logo na primeira partida da Copa do Mundo no Catar. Integrante da seleção pentacampeã em 2002, o ex-jogador ressaltou a importância do jogador do Paris Saint-Germain e o quanto o povo brasileiro está ao seu lado, torcendo pela rápida recuperação.

O jogador tem recebido mensagens de ódio nas redes sociais. Algumas mensagens minimizam a lesão, criticam a atuação em campo ou o posicionamento político do atleta, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, derrotado na eleição deste ano. Neymar chegou a prometer um gol ao presidente.

Kely faz selfie com seu pai, o rei Pelé

“Que triste a alma de uma pessoa que faz pouco do sofrimento”, disse a filha de Pelé, referindo-se aos torcedores que pegam no pé do jogador da seleção. Neymar está em tratamento médico desde o dia da lesão, na quinta-feira passada.

O Brasil joga com uma nova composição, que agora está sem Neymar e Danilo. Com isso, as casas de apostas agora apontam Richarlison como artilheiro da seleção. Na primeira partida, Neymar ficou em campo até os 35 minutos do segundo tempo e não marcou gols.