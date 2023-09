Filha de Ronaldinho Gaúcho? Conheça a jogadora que se parece com o craque brasileiro

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Ronaldinho Gaúcho é um dos rostos mais conhecidos do esporte. Tanto que, de tempos em tempos, surgem sósias do ex-atacante nas redes sociais. Nesta semana, uma jogador sul-africana viralizou por causa de sua semelhança com o craque brasileiro.

Miche Minnies, de 21 anos, é atacante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Em um olhar mais desatento, sua aparência se confunde à do craque da seleção brasileira – principalmente pelo fato de o uniforme do clube sul-africano também levar as cores verde e amarela. Além disso, a equipe recebe o apelido “The Brazilians”, em referência à seleção.

Miche Minnies chamou a atenção nas redes por sua semelhança física com Ronaldinho Gaúcho. Foto: Reprodução/X

A atacante também utiliza acessórios que a tornam ainda mais semelhante a Ronaldinho. Um deles é a faixa na cabeça, que se tornou clássica do brasileiro durante sua passagem pelo Barcelona, Milan e Atlético-MG, além da seleção brasileira. A sul-africana foi destaque da imprensa estrangeira devido a essa semelhança.

Ronaldinho se aposentou em 2018, após breve passagem pelo futebol mexicano. Miche, por sua vez, está iniciando ainda sua carreira no esporte. Na última temporada, marcou 23 gols na campanha que culminou no título do campeonato nacional sul-africano de futebol feminino, a Sasol League.

Antes de defender o Sundowns, a atacante teve passagem por um “clone” do Vasco da Gama. O homônimo foi fundado em 1980 por causa do clube brasileiro, mas foi extinto em 2016.