Filhas de Pelé fazem tatuagem em homenagem ao Rei do Futebol: ‘Eternizando uma saudade’

As filhas de Pelé, Kely, Flávia e Celeste e a enteada Gemima homenagearam novamente o Rei nesta quarta-feira, dia seguinte ao velório do ídolo máximo do Santos. Elas fizeram tatuagens especiais e usaram as redes sociais para mostrar como eternizaram suas relações e memórias com Pelé.

O perfil de Kely Nascimento compartilhou uma publicação de Helô Oriola, responsável por fazer a tatuagem nas filhas de Pelé. “Kely e a família vieram eternizar o amor, a admiração e a eternizar uma saudade… Uma saudade onde no mundo ele é o rei mas para elas ele foi um pai, um amigo, um conselheiro! Com certeza de onde ele está, está feliz demais com todas essas homenagens!”, escreveu.

As filhas tatuaram dedicatórias que Pelé deixaram para elas, com destaque especial para os três corações, que fazem menção à cidade em que o Rei do Futebol nasceu, Três Corações, em Minas Gerais.

Pelé morreu na última quinta-feira aos 82 anos, vítima de complicações causadas por um câncer no cólon. O velório do Rei do Futebol começou na segunda, dia 2, e se estendeu por 24 horas na Vila Belmiro, estádio do Santos. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo local para prestar suas últimas homenagens a Pelé.

Após o velório, foi realizado um cortejo pelas ruas da cidade de Santos. Milhares de fãs saíram às ruas para acompanhar a passagem do carro do corpo de bombeiros em mais uma etapa da despedida. O momento mais emocionante foi quando o cortejo chegou à porta da casa em que vive a mãe de Pelé, Dona Celeste, de 100 anos.

Emoção toma conta de familiares de Pelé no momento em que cortejo passou no Canal 6 em Santos. Foto: Felipe Rau/ Estadão

O cortejo durou cerca de quatro horas e terminou no Memorial Necrópole Ecumênica, onde Pelé foi sepultado em um jazigo especial personalizado.