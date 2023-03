Filho de Ganso faz estreia no sub-9 do Fluminense e marca dois gols; assista

Filho de Ganso, Gansinho é. Neste caso, Gansinho é apelido, Henrico é o nome. No domingo, o filho do meia Paulo Henrique Ganso debutou na categoria sub-9 do Fluminense, mesmo clube em que o pai atua no futebol profissional.

O garoto de oito anos já deixou sua marca com a canhota logo na estreia. No jogo com o Madureira pela Taça Guanabara Sub-9, Henrico marcou dois gols, um deles de falta, deu assistência e ajudou o Fluminense a golear por 9 a 0.

🇭🇺Que estreia de Henrico Gansinho, filho de Paulo Henrique Ganso, pelo Fluminense!



O garoto fez dois com gols e deu uma assistência contra o Madureira!



Confira as imagens que a mãe do garoto postou em sua rede social👇 pic.twitter.com/hHyPsKMEJm — Saudações Tricolores  (@STpontocom) March 20, 2023

A rotina do filho de Ganso encaminha seu futuro profissional para o futebol. Henrico treina futebol de campo em Xerém e futsal nas Laranjeiras.

O garoto tem sua página nas redes sociais e deixou o recado após a estreia. “Vamos começar mais uma semana de treino e trabalho. Ontem, nossa equipe conseguiu mais três pontos. Seguimos lutando”, publicou seu perfil.