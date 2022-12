Filho de Marcelo, Enzo Alves, faz 1º contrato com Real Madrid: ‘melhor do mundo’

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, é o novo reforço do Real Madrid para as categorias de base. Ele acertou o primeiro contrato com o clube espanhol. A assinatura do vínculo teve a presença do pai, que atualmente defende o Olympiacos, da Grécia, mas de muita história e conquista em Madri.

Em uma postagem nas redes sociais, Enzo manifestou a sua satisfação em iniciar a trajetória no futebol onde seu pai se consagrou como um dos maiores laterais-esquerdos da história do clube. Ele foi o substituto de Roberto Carlos. “Meu primeiro contrato com o melhor clube do mundo. Muito feliz.”

Nascido na Espanha, Enzo joga como atacante e já frequenta as categorias de base do Real Madrid desde 2017. Ele agora tem o sonho de tentar manter o histórico de sucesso do pai com a camisa do time espanhol.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo desembarcou na Espanha em 2007 e deixou o clube no início de setembro deste ano para jogar no futebol grego. Ao longo dessa trajetória no Real Madrid, ele conquistou 25 títulos.

Considerado uma das joias da base, Enzo está no Infantil A e trabalha sob o comando do técnico Sérgio López. Ele foi uma das atrações do campeonato da categoria. Com um bom porte físico para a idade, o filho de Marcelo se destaca pela técnica e também por fazer muitos gols, de acordo com o jornal espanhol Marca. Recentemente, ele foi convocado para integrar a seleção sub-14 do Real Madrid.