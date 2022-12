Filho de Messi escreve mensagem para o pai antes da final da Copa: ‘Eu quero ser campeão do Mundo’

Seja nas ruas argentinas, nas redes sociais ou nos estádios do Catar, não se escuta outra coisa. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar/quiero ganar la tercera/quiero ser campeón mundial”, cantam os torcedores da Argentina em toda a oportunidade que tem. A canção “En Argentina nací” se tornou um hit da seleção albiceleste e parece ter conquistado um torcedor ilustre.

Na manhã deste sábado, 17, na véspera da final da Copa do Mundo entre Argentina e França, Thiago Messi, filho de Lionel Messi, transcreveu a letra da música em um pedaço de papel e sua mãe, Antonela Roccuzzo, compartilhou a mensagem em suas redes sociais.

O filho de Lionel Messi, Thiago, assiste a partida entre Argentina e Croácia na Copa do Mundo de 2022. Foto: Natacha Pisarenko/AP

Escrito a próprio punho e com um desenho da bandeira argentina ao fundo, a carta do garoto recita a canção que exalta Messi e Maradona, lamenta as derrotas sofridas pela Argentina, provoca os brasileiros e pede pelo terceiro título mundial.

“Eu nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel, dos garotos das Malvinas que jamais esquecerei. Eu não posso te explicar, você não vai entender, as finais que nós perdemos, quantos anos eu as chorei. Mas agora isso se encerrou, pois no Maracanã, o papai voltou a ganhar na final contra os brasileiros. ‘Muchachos’, agora nós voltamos a sonhar, quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial. E à Diego, que do céu nos pode ver, com Don Diego e La Tota, incentivando Lionel”, diz a canção.

Messi fará sua última partida de Mundial contra a seleção francesa. Após a derrota para a Alemanha na final da Copa de 2014, essa é a última chance do craque argentino de conquistar o tão sonhado título. No atual torneio, Messi se tornou o maior artilheiro da história da Argentina em Copas do Mundo e, ao jogar a final, se tornará o atleta que mais disputou partidas de Mundiais.

Messi tem levou a seleção à final jogando muito bem desde a segunda partida da fase de grupos, quando fez a diferença pela primeira vez diante do México. A Argentina faz, desde então, jogos decisivos para se manter na competição. Ele espera fazer também a diferença na grande final, ter sua carreira consagrada em um Mundial e parar por cima na seleção. Tem o apoio dos companheiros, do seu povo e, agora, motivado por um pedido do filho.