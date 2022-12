Filho de Pelé, que jogou na base do Santos, também visita o pai no hospital

Internado desde o fim de novembro, Pelé recebeu a visita de mais um dos seus filhos, neste domingo de Natal. Joshua Seixas Arantes do Nascimento, de 26 anos, compareceu ao Hospital Albert Einstein para passar o dia com o Rei do Futebol, que apresentou piora em seu quadro clínico nos últimos dias.

Ele se juntou aos irmãos Edinho, Kely, Flávia e de sua irmã gêmea Celeste, que passaram o Natal com o pai no hospital. Kely e Flávia vêm publicando fotos de Pelé e da família no local nos últimos dias, assim como atualizando os fãs do Rei sobre seu estado de saúde nas últimas semanas.

Leia também Fabián O’Neil, ex-jogador da seleção uruguaia e da Juventus, morre aos 49 anos





Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou foto ao lado do pai que teve piora clínica e está internado desde o dia 29 de novembro

Joshua chegou a tentar carreira no futebol, seguindo os passos do pai e do irmão mais velho. Ele atuou na base do Santos, mas acabou deixando o futebol no sub-20 para estudar nos Estados Unidos. Lá estou Educação Física. Em 2019, Joshua fez um estágio nesta área na base santista.

O boletim médico do Rei foi divulgado pelo hospital na quarta-feira. E indicou uma piora em sua saúde. “Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, diz trecho do boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein. Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021.