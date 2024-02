Filho de Eliza Samudio assina primeiro contrato com o Athletico-PR no dia do aniversário da mãe

Nascido em uma data próxima à do aniversário da mãe, Bruninho fez 14 anos há pouco mais de duas semanas, dia 10 de fevereiro, e mora no Paraná com a avó Sônia Fátima Moura, sua tutora legal. Os dois saíram de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para investir na carreira do menino como atleta. Em publicação nas redes sociais, Sônia lembrou o aniversário da filha e prestou homenagem.

“A lembrança do dia da sua chegada me faz sorrir, mesmo em lágrimas. Existe uma ferida aberta em meu coração. Você se foi sem eu poder te dar o último abraço, o último beijo. Você se foi sozinha, fez o retorno para sua verdadeira morada. Sem o conforto e o carinho daqueles que te amaram um dia. Com o coração ardendo em brasas, sozinha você partiu”, escreveu a avó em sua página no Instagram, ao compartilhar uma foto de Eliza.