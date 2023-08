Há um novo Messi no futebol, com DNA de craque confirmado; veja quem é ele

A ligação entre Lionel Messi e Inter Miami foi reforçada nesta segunda-feira. O clube dos Estados Unidos anunciou a entrada de Thiago Messi, filho mais velho do craque argentino, nas categorias de base do time da Flórida. “Thiago Messi ingressará na academia do Inter Miami. Ele se juntou à equipe sub-12″, anunciou o clube, de forma discreta, nas redes sociais. O post é acompanhado de um vídeo em que Thiago mostra parte de suas habilidades em campo, em momento casual, vestindo a camisa do time e calçando tênis.

A família de Messi o acompanhou em sua empreitada no futebol dos Estados Unidos. Um dos motivos que levaram o craque argentino para Miami foi a vida mais tranquila numa cidade americana bem estruturada onde ele já até tinha apartamento. Todos os Messi estão com ele, mulher e filhos.

A notícia fez os internautas viralizarem outro vídeo protagonizado pelo menino. Durante a apresentação de Lionel no clube americano, Thiago aplica uma “caneta” no pai, que caminhava distraído no gramado, em meio a foguetório e ovação da torcida do Inter Miami, em julho. O garoto ainda não havia se manifestado para o futebol, embora Messi sempre postou fotos nas redes sociais brincando de bola com os filhos.

Thiago Messi entra para as categorias de base do Inter Miami Foto: Reprodução Instagram Messi

Thiago, que vai completar 11 anos em novembro, é o filho mais velho de Messi. O ídolo argentino tem mais dois meninos: Mateo, de sete anos, e Ciro, de apenas cinco. Todos são fruto do casamento de Lionel Messi com Antonela Roccuzzo. Thiago, em princípio, vai jogar com garotos maiores e mais velhos do que ele. A diferença é que terá um bom ‘professor’ para ajudá-lo no gramado. O clube não divulgou em qual posição o menino atua.

O garoto segue, por ora, a carreira de pais famosos no futebol. O filho de Cristiano Ronaldo também atua, assim como outras crianças de jogadores renomados, como Zidane. No Brasil, os filhos de Romário e Bebeto também tentaram a carreira dentro de campo. Nem sempre eles dão certo na mesma profissão do pai. O mais famoso de todos foi Edinho, filho de Pelé, que virou goleiro no Santos, onde o pai fez fama. Pelé morreu no ano passado.

Continua após a publicidade

Messi anunciou sua ida para o futebol dos Estados Unidos em junho, surpreendendo o mundo. Aos 36 anos, o argentino decidiu ousar na carreira, num mercado ainda pouco badalado e de pequeno prestígio na modalidade. Ele alegou segurança e tranquilidade para viver e jogar nos EUA, após uma carreira vitoriosa, mas de muitas cobranças e assédio na Europa. Ele não tinha mais contrato com o PSG. Sua intenção inicial era voltar para o Barcelona, mas as negociações não deram certo. Havia ainda a possibilidade de atuar na Arábia Saudita, mas ele não quis.