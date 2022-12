Filhos e netos de Pelé homenageiam o Rei do Futebol nas redes sociais após a morte

Após a confirmação da morte de Pelé, filhos e netos do rei do futebol passaram a postar nas redes sociais homenagens para o ex-jogador. O astro do esporte mundial faleceu nesta quinta-feira após longa luta contra um câncer no cólon.

Pelé passou o último mês internado no Hospital Albert Einstein para tratamento de uma infecção respiratória. Apesar de uma melhora após os primeiros dias, Pelé teve uma piora em seu estado clínico, de acordo com boletim médico de 21 de dezembro e faleceu.

Pelé faleceu nesta quinta-feira (29) após longa luta contra o câncer Foto: AP / AP

Através de postagens em suas contas no Instagram, Kely Nascimento, Edinho, Gabriel Arantes e outros parentes de Pelé ressaltaram a emoção, carinho, amor e respeito pela vida e pela luta de Pelé nas últimas semanas pela vida.

Veja algumas das postagens da família do Rei do Futebol

