Filipe Luis assume Flamengo de maneira efetiva e promete time ofensivo: ‘Não vale só ganhar’

Alçado à condição de treinador do elenco principal com a demissão de Tite na manhã de segunda-feira, Filipe Luís concedeu nesta terça, a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Ele prometeu um time ofensivo e disse estar preparado para assumir o futebol às vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, marcado para o Maracanã. Anunciado inicialmente como interino, o ex-lateral inicia essa nova fase efetivado na função. “O contrato do Filipe Luis será assinado até o fim de 2025″, disse Marcos Braz que esteve presente na entrevista juntamente com o presidente Rodolfo Landim.

Na coletiva, Filipe Luis adotou um discurso confiante para assumir a missão de comandar a equipe. “A exigência aqui é máxima. Tem que ganhar e eu quero fazer uma nova história. Feliz por todos (treinadores) que ganharam antes. Mas agora quero o meu Flamengo. O Flamengo do Filipe Luís. É desse ponto para frente”, comentou o ex-lateral-esquerdo em um tom bastante sereno.

Filipe Luís assumirá o comando interino do Flamengo a partir da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Foto: Paula Reis/ Flamengo

Identificado com o clube por ter sido atleta no período de 2019 a 2023, Filipe conhece os seus comandados como poucos, já que treinou com 21 jogadores do plantel atual. Apesar de ser um iniciante na função, ele afirmou que não vai dar privilégios a ninguém. "Conheço esse grupo como ninguém. Sei que vou tomar decisões que vão incomodar. Mas é o Filipe Luís treinador, não a pessoa. Vou trabalhar muito. Não vou ter cuidado com nenhum deles. O objetivo é colocar a equipe em primeiro lugar."

Sobre Gabigol, que vive um mau momento já há um bom tempo, Filipe Luís mandou um recado direto. “Sei da sua capacidade e vou dar a vida não só por ele, mas por todos, para que joguem de forma coletiva e organizada. Quando ele for o Gabriel que eu conheci, vai recuperar os minutos no campo. Vou tentar melhorar não só o Gabriel, mas todos os jogadores”, comentou.

A torcida também teve espaço nas respostas de Filipe Luís. Ele exaltou a força das arquibancadas, mas comentou como pretende trazer o fã flamenguista para o lado do time.

“Quero fortalecer a minha relação com a torcida com vitórias, não com palavras. Sonho é ganhar na quarta-feira. O Tite deixou coisas boas e vou explorar. Aos poucos vou implementar o que eu penso. Quero fazer um grande jogo para recuperar o carinho da torcida”, afirmou.

O Flamengo inicia a sua caminhada nas semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira e enfrenta o Corinthians às 21h45, no Maracanã. Neste seu primeiro desafio no banco de reservas do time profissional, Filipe Luís disse o que espera do rival paulista.

“O Corinthians é muito forte. Têm Yuri Alberto, Romero e Garro. Eles vêm melhorando, principalmente na Copa do Brasil. Espero a melhor versão deles. Mas estamos preparados para fazer o melhor jogo da nossa vida”, comentou.