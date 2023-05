Fim de temporada para o Real Madrid: CBF tem agora caminho aberto para seduzir Ancelotti na seleção

Eliminado da Champions League nesta quarta-feira pelo Manchester City, o Real Madrid não tem mais pelo que brigar na temporada 2022-23. A queda na principal competição deixa aberta a porta para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se aproximar do técnico Carlo Ancelotti e oferecer ao italiano o cargo de comandante da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O posto está vago desde a saída de Tite.

Apesar de ter Ancelotti como o alvo primordial para o cargo da seleção, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, optou por se manter à espreita de quais seriam os resultados do Real Madrid na temporada. Sem o título do Campeonato Espanhol, erguido pelo Barcelona no fim de semana, e da Champions League, a equipe merengue teve de se contentar com a Copa do Rei, conquistada sobre o Osasuna. No Espanhol, o time só cumpre tabela.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o fim da próxima temporada, ou seja, até junho de 2024. Caso o treinador ou o clube merengue indique caminhos divergentes para 2023-24, a CBF teria maiores facilidades para apresentar o projeto da seleção brasileira.

Ramon Menezes (à esquerda), comandante da seleção no único amistoso disputado em 2023, ao lado Ednaldo Rodrigues. Foto: Tércio Teixeira/ AFP

Após afirmar que aguardaria até o dia 25 de maio por um posicionamento de Ancelotti, Ednaldo disse, em entrevista à BeIN Sports, que poderia prolongar o prazo se o italiano levasse o Real Madrid à final continental. “Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo essa preferência”, revelou o cartola. Como de fato a equipe da capital espanhola não avançou, a CBF deve intensificar os contatos com o estafe do treinador nos próximos dias.

“Procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes, aguardando o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião, participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente, A partir do momento em que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar, preparados para o que pode ser um “sim” ou “não””, afirmou Ednaldo no início do mês.

Após a Copa do Catar, questionado em entrevista coletivas sobre a seleção brasileira, Ancelotti se mostrou aberto a ouvir o que a CBF teria a oferecer, no entanto ele deixou claro sua ideia de cumprimento do contrato com o Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, foi taxativo ao comentar a situação do treinador e disse “que estava feliz” e reforçou que o italiano tem vínculo com os merengues.

A seleção brasileira volta a atuar no mês de junho em mais dois amistosos. Os adversários ainda não estão confirmados, mas devem ser novamente africanos com as partidas disputadas na Europa. Em setembro, começam as Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026. O Brasil medirá forças com Bolívia, em casa, e Peru, fora, nas primeiras rodadas.