Final da Copa do Brasil: memes ganham a internet após a definição do mando de campo da decisão

A final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo “começou”. Nesta segunda-feira, 28, a definição dos mandos de campo das partidas da final da competição aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e o time paulista fará o segundo e último jogo do torneio em seu estádio.

A “vitória” paulista no sorteio de definição dos mandos de campo ganhou a internet momentos após o fim do sorteio. Brincando com o fato de que “o impossível aconteceu”, os torcedores do São Paulo não perderam a oportunidade de brincar com o rival e projetar o jogo no Morumbi. Essa será a primeira vez na história que o clube definirá o título do torneio em seu estádio. O Flamengo busca o quinto título da competição em sua história. Em três das quatro conquistas, a segunda partida aconteceu no Maracanã.

Camisa 10 do São Paulo na temporada, o atacante Luciano foi outro que comemorou o fato da decisão da Copa do Brasil ser no Morumbi. Em vídeo que circula nas redes sociais, o atleta aparece em sua casa acompanhando o sorteio dos mandos e posteriormente mandando uma mensagem pelo celular feliz.

São Paulo e Flamengo decidem a Copa do Brasil entre os dias 17 e 24 de setembro de 2023 Foto: PEDRO KIRILOS

Outro jogador que não escondeu o quanto comemorou o fato da decisão ser no Morumbi foi o atacante Calleri. Presente no sorteio como representante do São Paulo, ao lado do capitão Rafinha e do técnico Dorival Júnior, o camisa 9 reconheceu que ficou todo arrepiado quando a bolinha escolhida para jogar a segunda partida em casa foi a do São Paulo.

Veja alguns memes compartilhados por torcdores do São Paulo