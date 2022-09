Final do Brasileiro Sub-20 tem confusão entre jogadores, briga nas arquibancadas e gol de Endrick

O Palmeiras foi campeão Brasileiro Sub-20 na manhã deste domingo, contudo, antes de levantar o troféu, as cenas dentro e fora do gramado foram lamentáveis. Jogadores de Palmeiras e Corinthians entraram em confronto, assim como a Polícia Militar e os torcedores nas arquibancadas.

Tudo começou após o apito final, quando os jogadores do Palmeiras comemoravam o título no gramado. Gustavo Garcia, do time alviverde, acenou para o camarote palmeirense e gerou a revolta de corintianos, que entenderam o ato como uma provocação aos torcedores alvinegros.

Vitorioso em 2018, o Palmeiras sub-20 repete o feito e se torna bicampeão do torneio nacional.

Os jogadores iniciaram uma série de empurra-empurra no gramado que quase culminou numa agressão grave do goleiro Kauê, do Corinthians, que tentou aplicar uma ‘voadora’ nas costas de um jogador palmeirense. Por sorte, o agressor não alcançou o adversário.

Ao mesmo tempo em que as comissões técnicas buscavam controlar a briga em campo, alguns torcedores organizados do Corinthians tentaram invadir o gramado e precisaram ser contidos pela Polícia Militar. O entrevero gerou correria nas arquibancadas e pessoas feridas.

Diante do clima tenso, os jogadores do Palmeiras optaram por saírem de campo e irem ao vestiário até que fossem liberados para receber a premiação com medalhas e troféu.

Em campo, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Endrick, e conquistou o bicampeonato da competição – já havia sido campeão na edição 2018.