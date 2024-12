Uma cena impactante marcou o jogo entre Fiorentina e Inter de Milão, em Florença, na tarde deste domingo, 1, pelo Campeonato Italiano. O meio-campo Edoardo Bove, da Fiorentina, desmaiou no gramado, aos 16 minutos do primeiro tempo, e a partida foi interrompida. O jogador foi retirado de ambulância e encaminhado para o Hospital Universitário Careggi. De acordo com nota oficial publicada pela Fiorentina, ele se encontra atualmente sob sedação farmacológica e internado sob cuidados intensivos.

No momento em que Bove caiu no gramado os jogadores da Fiorentina fizeram um círculo ao seu redor, para protegê-lo de ser visto, lembrando a barreira que os atletas da Dinamarca fizeram na Eurocopa de 2021 quando Eriksen teve uma convulsão em campo.

Fiorentina x Inter de Milão no Italiano é suspenso após jogador desmaiar em campo Foto: TIZIANA FABI

PUBLICIDADE A partida foi abandonada e não irá ser retomada neste domingo, com a liga italiana pendente de arrumar uma nova data para resumir o confronto. A Inter de Milão é a vice-líder do Campeonato Italiano com 28 pontos, mesmo número da Fiorentina, que está na terceira posição. Por isso, o duelo é importante para as duas equipes.

Em 2018 o jogador Davide Astori, também da Fiorentina, morreu enquanto estava em um hotel, na concentração com a equipe, por conta de uma parada cardiorrespiratória. As informações médicas divulgadas afirmaram que a morte foi por “causas naturais”.