Fiorentina x West Ham: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta quarta-feira, 7, a capital da República Tcheca, Praga, receberá a grande final da Liga Conferência Europa, entre Fiorentina x West Ham. O jogo vale não só um título internacional, do qual os dois clubes vivem um jejum de conquistas, como também uma próxima temporada mais proveitosa.

Tanto os italianos quanto os ingleses ficaram de fora da zona de classificação à Liga Europa de 2022-2023 em seus campeonatos nacionais, por isso, a última chance de garantir vaga na competição continental é levantando o troféu do torneio. O confronto estará repleto de brasileiros, com Dodô e Arthur Cabral na equipe de Vincenzo Italiano, e Lucas Paquetá, da seleção brasileira, comandando o meio-campo do time de David Moyes.

FIORENTINA X WEST HAM

LOCAL : Praga, República Tcheca.

: Praga, República Tcheca. ESTÁDIO : Sinobo.

: Sinobo. DATA : 7 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 7 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

Fiorentina x West Ham. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

STAR+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FIORENTINA : Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi; Amrabat, Mandragora, Nico González, Bonaventura e Ikoné; Arthur Cabral. Técnico : Vincenzo Italiano.

: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi; Amrabat, Mandragora, Nico González, Bonaventura e Ikoné; Arthur Cabral. : Vincenzo Italiano. WEST HAM: Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Lucas Paquetá e Benrahma; Antonio. Técnico: David Moyes.

QUEM APITA?

Carlos del Cerro Grande (ESP).

ÚLTIMOS RESULTADOS