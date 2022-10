Firmino brilha com 2 gols, mas Liverpool empata com Brighton e volta a tropeçar no Campeonato Inglês

O Liverpool tropeçou pela quinta vez em sete jogos neste início de Campeonato Inglês na manhã deste sábado. O time de Jurgen Klopp empatou por 3 a 3 com o Brighton & Hove Albion jogando em Anfield pela 8ª rodada. O destaque da partida pelo Liverpool foi Roberto Firmino, que marcou os dois gols do empate do time da casa, mas foi Tossard, do Brighton, que roubou a cena ao balançar as redes três vezes.

Com mais este tropeço, o Liverpool fica na 9ª colocação com apenas sete pontos em 21 disputados, já o Brighton segue no G-4, em quarto, com 14 pontos neste início de Campeonato Inglês. O time visitante abriu 2 a 0, levou a virada, mas foi buscar o empate no fim do duelo.

O começo de jogo em Anfield foi surpreendente, com o Brighton sendo arrasador. O time visitante teve quatro grandes chances de marcar e converteu duas delas. Aos 4 minutos, Leandro Trossard aproveitou bem o espaço, driblou Arnold com facilidade para fazer 1 a 0. O Brighton teve chances de ampliar com Welbeck e com Trossard, mas Alisson foi salvador em ambas as oportunidades do rival.

Aos 17, o Brighton chegou com volume ao ataque, trocou passes com Welbeck e March e a bola sobrou para Trossard ampliar para 2 a 1. O Liverpool acordou após os 30 minutos e terminou o primeiro tempo melhor. Salah teve grande chance, mas não marcou. Depois, o egípcio ajeitou a bola e Firmino finalizou para diminuir para 2 a 1 aos 33.

Na volta do intervalo, Firmino mostrou toda a sua frieza na área para empatar o jogo mais uma vez para o Liverpool. O atacante brasileiro recebeu de Luis Diaz na área aos 9 minutos e driblou a zaga para finalizar no cantinho e marcar um golaço. Não demorou para o time da casa virar o jogo, aos 18. O goleiro Sánchez saiu mal para tentar cortar o cruzamento e socou a bola contra o corpo de Webster, fazendo-a voltar contra o próprio gol.

O Brighton não se entregou e conseguiu empatar novamente aos 38 minutos, mais uma vez com Trossard. O camisa 11 completou cruzamento na área e chutou de primeira para fazer seu terceiro no jogo. Alisson chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

CHELSEA CONSEGUE VITÓRIA EMOCIONANTE

Em mais um confronto londrino na rodada, o Chelsea visitou o Crystal Palace em jogo que teve um enredo inesquecível para Gallagher. Melhor jogador do Palace na temporada passada, o jovem jogador, agora no Chelsea, marcou um golaço aos 44 minutos para garantir a vitória de virada por 2 a 1 para seu novo clube.

O time de Gaham Potter sobe para a quinta posição com a vitória, chegando a 13 pontos no torneio. Já o Crystal Palace, de Patrick Vieira, possui apenas seis pontos e fica na 16ª colocação.

O Crystal Palace conseguiu marcar logo em sua primeira chegada, aos 7 minutos, com Edouard completando cruzamento. O jogo foi agitado, com chances para as duas equipes. O Chelsea teve duas grandes oportunidades perdidas até conseguir o gol de empate, com Pierre Aubameyang, que marcou em seu primeiro jogo neste retorno ao Campeonato Inglês. O atacante gabonês fez um lindo giro e finalizou de forma certeira para empatar.

Gallagher iniciou jogada e recebeu na intermediária. O jovem deu um lindo drible já no domínio e bateu certeiro de fora da área, acertando o ângulo para garantir o triunfo do Chelsea.

BRUNO GUIMARÃES BRILHA PELO NEWCASTLE

O Newcastle viajou até Londres para visitar o Fulham e conseguiu vencer com certa tranquilidade após o Fulham perder Chalobah expulso logo aos 8 minutos. Com um a mais, o Newcastle abriu o placar com Callum Wilson completando cruzamento de Willock. Aos 33, Bruno Guimarães deu lindo passe por cima para Almirón fazer 2 a 0. O brasileiro foi peça importante conduzindo o jogo no meio de campo.

O terceiro gol foi marcado por Longstaff pegando rebote. No segundo tempo, Willock deu mais uma assistência para Almirón fazer seu segundo gol. O Fulham conseguiu descontar para 4 a 1 com gol de Bobby Reid. Também nesta manhã, o Everton venceu o Southampton por 2 a 1 jogando fora de casa. Bournemouth e Brentford não saíram do empate por 0 a 0. Veja a classificação do Campeonato Inglês.