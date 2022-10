Firmino faz dois em goleada do Liverpool; Lewandowski salva Barcelona na Champions League

O brasileiro Roberto Firmino deu um passo importante na briga por uma vaga no ataque da seleção brasileira que vai à Copa do Mundo do Catar ao brilhar com dois gols na vitória de virada de 7 a 1 do Liverpool sobre Rangers nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Além de balançar as redes, Firmino ainda deu uma assistência de letra para o gol de Darwin Núñez. Salah, que entrou no decorrer da partida e anotou um hat-trick em pouco mais de seis minutos e Eliott, completaram a goleada. Anfield fez o gol do Rangers.

Leia também Atlético-MG recebe ‘transfer ban’ da Fifa por dívida com o River Plate na compra de Nacho Fernández

Na classificação do Grupo A, o time inglês chegou aos nove pontos e pavimentou sua ida para a fase de oitavas de final. Completando a rodada do grupo, o Napoli manteve o 100% de aproveitamento, chegou aos 12 pontos e também está na sequência do torneio.

Salah sai do banco e anota hat-trick na partida. Foto: Lee Smith/Reuters

Depois de golear o Ajax por 6 a 1 na última rodada, o time italiano voltou a vencer o rival holandês nesta quarta, no estádio Diego Armando Maradona, por 4 a 2. Com dezesseis minutos de primeiro tempo, o Napoli já abriu vantagem de 2 a 0 com Lozano e Raspadori. O Ajax descontou no início da etapa final com Klaassen de cabeça.

Os donos da casa voltaram a abrir vantagem com Kvaratskhelia cobrando penalidade: 3 a 1. Também de pênalti, o Ajax diminuiu aos 33 minutos com Bergwijin. Um erro da defesa holandês acabou colocando a chance da igualdade no placar por terra. Osimhen aproveitou o presente, entrou na área e fez 4 a 2 para o time italiano.

A derrota deixa o Ajax com apenas três pontos e na terceira colocação do seu grupo, em uma situação bastante complicada.

Continua após a publicidade

Barcelona se mantém vivo com gol no fim

Já pelo Grupo C, o Camp Nou viveu uma noite eletrizante com mais de 90 mil torcedores presentes nesta quarta-feira. Barcelona e Inter de Milão empataram em 3 a 3 em atuação decisiva de Lewandowski, que, nos momentos finais, anotou duas vezes e impediu uma eliminação precoce da competição.

A equipe catalã abriu o placar graças à persistência de Raphinha que acreditou em uma bola perdida na linha de fundo e rolou para Sergi Roberto cruzar e Dembelé completar para o gol na pequena área, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, porém, a Inter assumiu o controle e virou o jogo na base da pressão. Aos cinco minutos, o empate veio com Barella acertando o ângulo esquerdo de Ter Stegen. A virada veio com Lautaro Martinez em chute que ainda bateu na trave antes de entrar.

Robert Lewandowski foi às redes duas vezes e deixou o Barcelona vivo na Champions League. Foto: Joan Monfort/AP

O 2 a 1 para a Inter fez o Barcelona se lançar ao ataque e valeu a estrela do artilheiro e maior nome do time espanhol. Lewandowski deixou tudo igual aos 32 minutos depois de tentar a conclusão por duas vezes.tentou de cabeça, a zaga fez o corte e a bola voltou em sua direção. No apagar das luzes, foi a vez de a Inter voltar à frente com Gosens em um contra-ataque muito rápido aos 44 minutos. Nos acréscimos, Lewandowski voltou a ser decisivo. Num cruzamento de Garcia, ele estufou a rede de cabeça e fechou o placar em 3 a 3.

Com apenas quatro pontos, e o terceiro lugar no Grupo C, a situação do time catalão em relação à classificação é delicada. O empate deixa a Inter de Milão na segunda colocação com sete pontos. Já classificado, o Bayern de Munique confirmou a sua classificação com a vitória de 4 a 2 sobre o Viktoria Plzen neta quarta, fora de casa.

Continua após a publicidade

Outros jogos

Pelo Grupo B, a surpresa ficou por conta do empate sem gols do Atlético de Madrid com o Brugge. O time belga lidera a chave de forma isolada com dez pontos enquanto a equipe comandada por Diego Simeone complicou a sua situação. Soma quatro pontos e está em terceiro lugar.

No complemento da rodada, o Porto derrotou Bayer Leverkusen por 3 a 0 jogando fora de casa e pulou para a vice-liderança com seis pontos. Taremi duas vezes e Galeno fizeram os gols da partida. Com o revés, o time alemão agora segura a lanterna com apenas três pontos.

No Grupo D, o Tottenham jogou em casa e derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 ocupando a liderança da chave com sete pontos. A vitória veio com dois gols de Heung-Min Son e um de Harry Kane. Já para o time alemão, Kamada e Farid Alidou. O revés deixa o time alemão com quatro pontos e na lanterna.

Sporting e Olympique de Marselha fizeram o outro confronto da chave e o time francês levou a melhor ao vencer o duelo por 2 a 0. Guendouzi e Sanchez fizeram os gols da partida. O resultado deixa os dois times empatados com seis pontos restando duas rodadas para o fim da fase de grupos.