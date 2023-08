Flamengo 0 x 0 Internacional: assista aos melhores momentos do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Pressionado pelo mau futebol dos últimos jogos, o Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã neste sábado, 26, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, mais uma vez, saiu criticado por sua torcida. Com pouca criatividade, o rubro-negro não conseguiu furar a defesa do colorado, que jogou com seus reservas, e o jogo terminou empatado em 0 a 0. Ainda, Jorge Sampaoli teve que ver Arrascaeta e Luiz Araújo saírem lesionados logo no primeiro tempo, preocupando para a final da Copa do Brasil de setembro, contra o São Paulo.