Flamengo 0 x 3 Athletico-PR: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasileirão

O Athletico-PR obteve uma importante vitória na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, ao derrotar o Flamengo, por 3 a 0, em Cariacica. O jogo foi no Espírito Santo porque o gramado do Maracanã passa por reforma. O Flamengo se prepara para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo no domingo.