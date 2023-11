Flamengo 0 x 3 Atlético-MG: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com grande atuação no Maracanã e nó tático de Felipão sobre Tite, o Atlético-MG entrou de vez na briga pelo título do Brasileirão ao derrotar o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela 36ª rodada. O resultado frustra o planos do time rubro-negro, que buscava pressionar o Palmeiras pela liderança.