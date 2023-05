Depois de três vitórias seguidas, o Flamengo voltou a tropeçar no Brasileirão, mesmo jogando em casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste sábado, recebeu o Cruzeiro e empatou por 1 a 1, pela oitava rodada. Marlon abriu o placar para os visitantes e Ayrton Lucas evitou a derrota, em partida que também contou com pênalti desperdiçado por Gabriel Barbos. Acompanhe os melhores momentos do jogo: