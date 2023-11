Flamengo 1 x 2 Santos: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Santos ganhou do Flamengo de virada nesta quarta-feira pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pedro abriu o marcador para a equipe rubro-negra, Nonato buscou o empate e Joaquim decretou o placar final de 2 a 1 para o conjunto alvinegro.