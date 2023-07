Flamengo 1x1 América-MG: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com o Maracanã lotado e precisando vencer para entrar na briga pela liderança, o Flamengo ficou apenas no empate com o lanterna América-MG, por 1 a 1, neste sábado, 22. O time de Jorge Sampaoli começou muito bem o jogo, mas caiu demais de produção no segundo tempo e viu o adversário mineiro tomar conta do jogo. Felipe Azevedo abriu o placar, mas Victor Hugo assegurou a igualdade já nos acréscimos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.