Flamengo 1x1 Fluminense: veja os gols e os melhores momentos no clássico válido pelo Brasileirão

O Flamengo deixou escapar a oportunidade de encostar de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando o clássico com o Fluminense no Maracanã, o rubro-negro dominou o primeiro tempo e abriu o placar no Rio de Janeiro, mas caiu de produção na etapa final e cedeu em empate em 1 a 1 para o campeão da Copa Libertadores. O resultado desta 34ª rodada não tira o time de Tite da briga pelo título, mas o mantém dependendo de outros resultados para assumir a ponta.

Agora, os dois times ganham uma folga na tabela para as rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Flamengo só volta a jogar no dia 23 de novembro, às 21h30, em jogo atrasado com o Red Bull Bragantino no Maracanã, pela 30ª rodada. No dia anterior (22), às 21h30, o Fluminense recebe o São Paulo no mesmo estádio, mas pela 32ª rodada da competição.