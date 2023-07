Flamengo 2 x 0 Fortaleza: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com Maracanã lotado e show de Arrascaeta, o Flamengo bateu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado, e se manteve na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, perseguindo o líder Botafogo. Superior durante os 90 minutos, o time de Jorge Sampaoli também contou com a estrela do goleiro Matheus Cunha, que defendeu uma cobrança de pênalti de Yago Pikachu no início da partida.