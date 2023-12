Flamengo 2 x 1 Cuiabá: assista aos gols e melhores momentos da partida válida pelo Brasileirão

O Flamengo venceu o Cuiabá, neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou também a despedida do zagueiro Rodrigo Caio e a aposentadoria do lateral Filipe Luís, aos 38 anos. Luiz Araújo e Pedro marcaram para o time carioca. Clayson descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Flamengo é terceiro com 66 pontos. A equipe de Tite tem remotas chances de título. É preciso vencer o São Paulo na última rodada e torcer para derrota do Palmeiras contra o Cruzeiro. Além disso, é necessário descontar uma imensa vantagem alviverde no saldo de gols (31 a 16). O Atlético-MG também tem 66 pontos e saldo de 23.