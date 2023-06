Com direito a um gol de Bruno Henrique nos acréscimos, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, no Maracanã, e chegou ao pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico Jorge Sampaoli contabiliza 19 pontos e fica atrás somente do segundo colocado Palmeiras (22) e do líder Botafogo (24).