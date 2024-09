O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, a saída do técnico Tite, mesmo depois da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em jogo marcado por protestos da torcida. Conforma anunciado pelo clube carioca em nota oficial, o ex-lateral Filipe Luís, que vinha treinando o time sub-20 rubro-negro, assume o comando interinamente e deve estar no banco de reservas no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, às 21h45 de quarta-feira, no Maracanã.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, diz o comunicado divulgado pelo clube.

Tite deixou o comando do Flamengo nesta segunda-feira. Foto: Matilde Campodonico/AP

A relação com a torcida já era de muito desgaste pra o treinador. Durante a partida com o Athletico-PR, neste domingo, foi registrado o pior público do ano, com apenas 28 mil torcedores no Maracanã. Muitos dos presentes nas arquibancadas se dedicaram a protestos e xingamentos contra Tite e a diretoria. Nem mesmo o resultado positivo ao final da partida interrompeu os insultos.

"Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir, resiliência, de tentar como aconteceu", disse Tite sobre as críticas, depois da vitória por 1 a 0, com gol no fim marcado por Gérson. "Eu tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos seus sonhos. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre", completou. Tite convivia com intensa pressão há algum tempo e viu a situação atingir novo nível assim que foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores, após derrota por 1 a 0 no Rio e empate sem gols no Uruguai.

Contratado em outubro de 2023, depois de dizer que não pretendia assumir nenhum time naquela temporada, o gaúcho de 62 anos viveu, no Flamengo, seu retorno à rotina de um clube após seis anos e duas Copas do Mundo com a seleção brasileira. Como comandante do time rubro-negro, somou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.