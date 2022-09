Flamengo aplica goleada histórica de 34 a 0 no carioca feminino de futebol e homenageia Vini Jr.

Na quarta rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, disputada neste sábado, dia 17, o Flamengo aplicou uma das maiores goleadas de todos os tempos no esporte: 34 a 0 sobre o Rio São Paulo, na Gávea. O placar, que mantém as rubro-negras firmes na disputa pela liderança da tabela contra o Pérolas Negras, não se configurou como o mais elástico da história, ainda perdendo para os 56 a 0, também do clube carioca, sobre o Greminho no Estadual de 2019. A partida contou com algo que poderia ser chamado de “hat trick ao quadrado mais um”, pois a atacante Sole Jaimes anotou nada menos do que dez gols.

Apesar de impressionante, a superioridade já era esperada pela diferença de elencos. Além do Flamengo ter um dos times mais fortes da competição, o Rio São Paulo já havia sofrido outras derrotas “acachapantes”. Na primeira rodada, levou 11 a 0 do Pérolas, e na segunda, perdeu de 9 a 0 do América. Além de Jaimes, outras onze jogadoras anotaram gols na goleada deste sábado: Pimenta (5), Cris (4), Duda (4), Leidiane (3), Stella (2), Monalisa, Jucinara, Kika Brandino, Gisseli, Duda Rodrigues e Rayanne.

A última autora da lista de marcadoras aproveitou o momento para mandar uma mensagem de apoio a Vinícius Júnior, cria do clube carioca e atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, que foi alvo de ataques de cunho racista na Espanha por dançar após seus gols. “Acho que todo mundo está ciente do que aconteceu com o Vini. Ele não pode deixar de ser feliz e não é um racista qualquer que vai tirar esse brilho dele. (A comemoração) foi para homenageá-lo”, comentou.

Vini Jr. foi alvo de ataques racistas por comemorações com danças na Espanha, jogando no Real Madrid Foto: Franck Fife/AFP

As meninas do Flamengo voltam a campo no próximo sábado, 24 de setembro, na Gávea, para enfrentar a Cabofriense em jogo válido pela quinta rodada, enquanto o Rio São Paulo receberá o Duque de Caxias no Estádio Flávio Teixeira, também localizado na capital carioca.





