Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Corinthians disputam nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã, o segundo jogo da final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, as equipes empataram sem gols na Neo Química Arena. Um novo empate, por qualquer resultado, leva a decisão para os pênaltis. Ambas os clubes buscam o tetracampeonato da competição, que vai pagar R$ 60 milhões ao campeão.

Jogo de ida entre Flamengo e Corinthians terminou sem gols, na Neo Química Arena. Foto: Carla Carniel/Reuters

Onde assistir Flamengo x Corinthians?

Flamengo x Corinthians terá transmissão na Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Horário e local

A partida acontece às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. A arbitragem fica por conta de Wilton Pereira Sampaio.

Escalação provável

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

Últimos resultados

O Corinthians avançou à final após derrotar o Fluminense, em casa, por 3 a 0, depois de empatar por 2 a 2 no Maracanã. Já o Fla se classificou para a decisão ao vencer o São Paulo nos dois jogos: 3 a 1 no Morumbi, e 1 a 0 no Maracanã.