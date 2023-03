Flamengo é alvo de provocação do Íbis após fracasso: ‘Queres trocar de técnico comigo?’

O Flamengo acumula três fracassos neste início de temporada. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes pelo Al-Hilal e ficou com o vice da Recopa Sul-Americana diante do Independiente del Valle. A sequência de maus resultados motivou o Íbis, clube pernambucano que carrega o título de ‘pior time do mundo’, a provocar o Flamengo nas redes sociais.

O perfil do Íbis costuma debochar do próprio time quando vence e fica mais confortável com derrotas que reafirmem o título de pior do mundo. Diante do péssimo momento vivido pelo Flamengo, as redes sociais dos pernambucanos sugeriram uma troca de treinadores.

“Queres trocar de técnico comigo?”, brincou. “O meu (Rafael Santiago) só quer ganhar e o teu (Vítor Pereira) só perde”, publicou o Íbis.

🔁 VP no Íbis e Rafael Santiago no Flamengo 🔁 pic.twitter.com/ilUM3dyxnr — Íbis Sport Club (@ibismania) March 1, 2023

No Twitter, o Íbis continuou com a provocação e criou uma enquete questionando quem venceria em um possível confronto decisivo entre Íbis e Flamengo. O humor está nas únicas duas alternativas estipuladas: Íbis campeão e Flamengo vice.

Íbis x Flamengo valendo 🏆 — Íbis Sport Club (@ibismania) March 1, 2023

O Flamengo foi derrotado nesta terça-feira nos pênaltis pelo equatoriano Independiente del Valle, no Maracanã. A equipe rubro-negra venceu o duelo no tempo normal (1 a 0), mas a derrota no jogo de ida, em Quito, pelo mesmo placar levou a decisão da Recopa para a prorrogação e, posteriormente, aos pênaltis. Arrascaeta foi o único a desperdiçar a cobrança e o placar final foi de 5 a 4 para os atuais campeões da Sul-Americana.

Arrascaeta lamenta pênalti perdido na Recopa. Foto: Andre Coelho/ EFE

Já o Íbis está na zona de rebaixamento do Campeonato Pernambucano, porém aparece com três jogos a menos que os adversários. Em seis partidas no torneio, o “pior time do mundo” soma duas vitórias, três empates e uma derrota.